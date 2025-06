Beim CDU-Kreisparteitag am Samstag, 20. September, bei dem die Parteimitglieder zusammen mit Spitzenkandidat Manuel Hagel den Blick auf die Landtagswahlen im Frühjahr richten werden, müssen die Christdemokraten im Schwarzwald-Baar-Kreis auch einen neuen Kreisvorsitzenden wählen.

Denn Thorsten Frei wird bei den anstehenden Wahlen nicht mehr antreten. Seine Entscheidung gab er bei der Kreisvorstandssitzung am Freitagabend im „Grünen Baum“ bekannt.

Frei ist seit 2017 Kreisvorsitzender und mit der Regierungsbildung in Berlin nun Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts. „Ich wäre gerne wieder angetreten, aber es wäre angesichts der erforderlichen Präsenz in Berlin unverantwortlich, den Kreisvorsitz zu behalten. Ich möchte mein Mandat so gut wie möglich ausfüllen, da bleibt leider keine Zeit mehr, die Partei auf Kreisebene so zu führen, wie ich es mir vorstelle“, sagte Frei.

Präsenz in Berlin nötig

Nun bleiben der Partei noch gut drei Monate Zeit, einen Nachfolger für Thorsten Frei zu finden. „Mir war wichtig, meine Entscheidung mit ausreichend Vorlauf persönlich mitzuteilen. So bleibt uns in einer Juli-Sitzung vor der Sommerpause Zeit, um gut gerüstet in den Kreisparteitag zu gehen.“

Mönchweilers Bürgermeister Rudolf Fluck kündigte in der Versammlung ebenfalls seinen Rückzug vom Amt an. Er wolle den stellvertretenden Vorsitz zur Verfügung stellen und sich stärker bei der CDA und der Seniorenunion einbringen. Als Beisitzer würde er dem Vorstand auf Wunsch aber weiter gerne angehören.