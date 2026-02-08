Parteien: Die SPD sucht einen Kompass

Fünf Landtagswahlen setzen die SPD unter Druck. Die Partei braucht ein neues Zukunftsversprechen. Die Suche beginnt in Berlin.
Berlin - Wenn in der SPD-Zentrale neben der großen Willy-Brandt-Statue eine Bühne steht, dann wird es für gewöhnlich ernst. "Zusammen Zukunft schreiben", steht an diesem Wochenende darauf - und es soll der Auftakt für etwas Großes sein: Nach fast 20 Jahren geben sich die Sozialdemokraten ein neues Grundsatzprogramm - eine Art Kompass, der der SPD sagen soll, wofür sie eigentlich steht.