Parteien: CDA-Chef fordert Einbindung der Sozialpartner bei Reformen

Bei den geplanten Sozialreformen will CDA-Chef Dennis Radtke die Sozialpartner stärker einbinden. Er warnt davor, Fehler wie bei der Agenda 2010 zu wiederholen, und fordert eine bessere Kommunikation.
Marburg - Der Vorsitzende des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke, hat die Beteiligung von Sozialpartnern und - verbänden bei dem anstehenden Reformprozess gefordert. "An diesem Prozess, das halte ich für extrem wichtig, für überlebenswichtig, müssen am Ende auch die Sozialpartner beteiligt werden", sagte Radtke bei der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) im hessischen Marburg. "Und da, wo wir über soziale Reformen reden, nach Möglichkeit auch die Sozialverbände."