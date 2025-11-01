Parteien: BSW-Spitze in Klausur – bleibt Wagenknecht Parteichefin?

Wie geht es weiter für Sahra Wagenknecht? Knapp zwei Jahre nach dem Start ihres Projekts BSW ist die Frage aktuell offen, könnte aber bald geklärt werden.
Berlin - Der BSW-Vorstand und die Landesvorsitzenden der Partei beraten an diesem Wochenende bei einer Klausurtagung in Berlin über die künftige strategische und personelle Aufstellung. Diskutiert werden soll über einen Leitantrag mit Kernpositionen für den anstehenden Parteitag und auch über die künftige Besetzung des Vorstands, der bei dem geplanten Treffen Anfang Dezember in Magdeburg neu gewählt wird.