Engagement in jungen Jahren Ein Herz von Volt schlägt in Epfendorf

Wer Enthusiasmus, Tatkraft und den Glauben an Europa in einer Person gebündelt erleben will, ist bei Marius Dettki richtig. Mit einer ansteckenden Begeisterung spricht der 22-jährige Epfendorfer über die Partei Volt, den Europawahlkampf und Ziele.