Partei verfassungswidrig?: Horber Bündnis fordert von Räten klare Kante gegen die AfD

Sollte vom Bundesverfassungsgericht geprüft werden, ob die AfD verfassungswidrig ist? Das fordert das Horber Demokratie-Bündnis und hat nun Gemeinde- und Kreisräte angeschrieben.
Aktuell bekommen Gemeinde- und Kreisräte einen Brief nach Hause. Die Aufforderung: Sie sollen ihre Haltung zur AfD und zu einem möglichen Prüfverfahren darlegen. Verfasser des Schreibens ist da s Bündnis „Für Demokratie – aktiv gegen rechts“ . Es befragt die Gemeinderäte in Horb sowie die Kreisräte des Landkreises Freudenstadt in einem Schreiben zum Umgang mit der immer stärker werdenden Partei. Dabei richte sich ihre Anfrage an „alle demokratischen Parteien“, nicht also an die AfD, so Heinz Högerle, einer der drei Sprecher des Bündnisses für diese Initiative. „Und auch Hermann Walz von der ULH bekommt den Brief nicht. Er hat ja schon bei der Nacht der Demokratie gesagt, dass das Steuerverschwendung sei.“