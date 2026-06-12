Partei verfassungswidrig?: Horber Bündnis fordert von Räten klare Kante gegen die AfD

Sollte vom Bundesverfassungsgericht geprüft werden, ob die AfD verfassungswidrig ist? Das fordert das Horber Demokratie-Bündnis und hat nun Gemeinde- und Kreisräte angeschrieben.

Aktuell bekommen Gemeinde- und Kreisräte einen Brief nach Hause. Die Aufforderung: Sie sollen ihre Haltung zur AfD und zu einem möglichen Prüfverfahren darlegen. Verfasser des Schreibens ist da s Bündnis „Für Demokratie – aktiv gegen rechts“ . Es befragt die Gemeinderäte in Horb sowie die Kreisräte des Landkreises Freudenstadt in einem Schreiben zum Umgang mit der immer stärker werdenden Partei. Dabei richte sich ihre Anfrage an „alle demokratischen Parteien“, nicht also an die AfD, so Heinz Högerle, einer der drei Sprecher des Bündnisses für diese Initiative. „Und auch Hermann Walz von der ULH bekommt den Brief nicht. Er hat ja schon bei der Nacht der Demokratie gesagt, dass das Steuerverschwendung sei.“

Mit am Tisch beim Pressegespräch sitzen neben Högerle auch noch Claudia und Rudi Möller, die zusammen ihre Motivation erklären. „Wir rufen zur Prüfung auf. Das bedeutet noch nicht, dass es zu einem Parteiverbotsverfahren kommt.“ Aber das Prüfverfahren führe zu „Transparenz“ und „Offenlegung“, da Verbindungen in die rechtsextreme Szene sichtbarer gemacht würden, heißt es im Prüfaufruf des Vereins. Alle drei sind sicher: Es gebe genügend Nachweise, dass die AfD verfassungswidrig sei.

Auswahl an AfD-Zitaten beigefügt

Deshalb hat das Bündnis auch in seinem Schreiben eine Auswahl an Zitaten aufgeführt, die alle auch so verbrieft seien. So zitiert das Bündnis beispielsweise aus einem Chatprotokoll von Marcel Grauf, Mitarbeiter der AfD-Politiker Christina Baum und Heiner Merz, das 2018 veröffentlicht worden sei: „Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde.“

Mit Zitaten wie diesen bestärkt das Bündnis ihre Forderung im Aufruf. Sie lassen im zweiseitigen Schreiben jedoch nicht nur AfD-Stimmen zu Wort kommen, sondern zitieren ebenso Stimmen zur AfD, wie die von Ernst-Wilhelm Gohl, dem evangelischen Landesbischof Württembergs im Schwarzwälder Boten vom 12. Mai: „(...) Natürlich kann jeder wählen, was er will, aber er muss wissen, dass das Menschenbild der AfD nicht mit dem christlichen zu vereinbaren ist.“

Lob für CDU-Broschüre

Bestärkt fühlen sich die Horber Aktivisten auch von einer CDU-Initiative. Die Regierungspartei sendete Ende Mai ihre Broschüre „AfD - Abstieg für Deutschland“ an alle AfD-Bundestagsabgeordneten. In der Broschüre wirft die CDU der AfD unter anderem vor, eine Gefahr für die Demokratie zu sein. Zudem wird die Partei als völkisch und antisemitisch bezeichnet.

Högerle bezeichnet diese CDU-Initiative als „stark“. Das sei definitiv eine „zusätzliche Motivation“ gewesen. Das Bündnis habe jedoch „schon länger den Wunsch der Stellungnahme unserer Regionalpolitikerinnen und -politiker“, so Claudia Möller.

Diese Fragen hat das Bündnis an die Räte

In zwei Punkten erfragt der Horber Verein eine Stellungnahme: Erstens, „Wie stehen Sie zu einem (solchen) Prüfverfahren“?. Auf zwei Seiten argumentiert das Bündnis, warum ein Prüfverfahren nötig sei. Die bisherigen Initiativen eines Prüfverfahrens seien Anfang 2025 aufgrund der vorgezogenen Neuwahlen unterbrochen worden.

Doch auch der Bundesrat könne dies beim Bundesverfassungsgericht mit der „PRÜF“-Kampagne beantragen, so das Bündnis in ihrem Schreiben. Bereits 14 der notwendigen 35 Stimmen konnten im Bundesrat gesammelt werden. Von den fehlenden 21 könnten also auch sechs aus Baden-Württemberg kommen. „Dazu bedarf es unser aller Anstrengung!“, schreibt der Verein. Manche argumentieren, dass die AfD gestärkt werde, wenn das Prüfverfahren oder später ein Parteiverbotsverfahren nicht erfolgreich sei. „Die AfD erreicht ja jetzt schon hohe Wahlergebnisse“, sagt Rudi Möller. Und seine Frau sagt: „Dass wir es sein lassen, nur weil es anders ausgehen könnte, als wir wünschen, damit ist nichts gewonnen.“ Zweitens möchte man im Schreiben von den Mandatsträgern wissen: „Und wie stehen Sie als gewählte Vertreterinnen und gewählte Vertreter in Ihrer täglichen Arbeit zur AfD? Halten Sie eine Zusammenarbeit mit der AfD für gefährlich, für vertretbar oder gar für notwendig?“

AfD-Wahlerfolge in Horb

„Die Landtagswahlen haben gezeigt, dass die AfD in Horb 26,1 Prozent erreicht hat und in verschiedenen Stadtteilen sogar bei über 30 Prozent“, so Högerle. „Auch der Horber Bürgermeister Ralph Zimmermann wurde mit Stimmen der AfD gewählt“, betont er. Ein klares Bekenntnis von Zimmermann habe er nach der Wahl vermisst. „Der Bürgermeister kann sich nicht dagegen wehren, wer ihn wählt. Er kann aber durch irgendein Statement zu erkennen geben, wie er prinzipiell zu einer Partei wie der AfD steht.“

Eine Antwort der kontaktierten Kommunalpolitiker wünscht das Bündnis noch vor der Sommerpause. „Wir sind gespannt, was kommt und von wem“, so Claudia Möller.

Vor allem kann das Bündnis gespannt sein, wie die CDU-Räte reagieren. Als sich die Initiative gründete, hatte sich die CDU darüber beschwert, dass im Vereinsnamen „gegen rechts“ steht. Hier wünschte man sich eine Änderung, die aber nicht folgte. Sorgt der Vereinsname gerade bei solchen Aktionen für unnötige Barrieren? „Auch bei uns im Bündnis gibt es Gespräche darüber“, sagt Rudi Möller offen und ehrlich.

Übrigens: Auch von einer Reaktion der AfD auf ihr Schreiben an deren Kollegen gehe das Bündnis aus. „Ich denke, sie werden sich melden“, sagt Högerle.

Die weiteren Pläne des Bündnisses

Neben seinem aktuellen Engagement arbeitet der Verein bereits an der nächsten Veranstaltung zur Stärkung der Demokratie. Anfang Oktober findet wieder die „Lange Nacht der Demokratie“ statt. Auch hier ist Claudia Möller gespannt, inwiefern die Veranstaltung unterstützt wird und wirbt motiviert für die „bunte Veranstaltung“ mit 13 verschiedenen Aktionen. Schließlich sei unsere Demokratie „nicht selbstverständlich“, so Möller.