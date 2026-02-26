Partei-Urgestein zu Gast: Darüber diskutierte Franz Müntefering mit SPD-Kandidaten in Wolfach

Das SPD-Urgestein begleitete die Kandidaten Kai Schröder-Klings (Wahlkreis Lahr) und Raphael Kupferer (Wahlkreis Kehl) nach Wolfach.
Verkehrsminister, Arbeitsminister, Vizekanzler, Bundesvorsitzender: Im Laufe der Jahrzehnte hatte Franz Müntefering viele Ämter für die SPD inne. Der 86-Jährige machte nun mit den Landtagskandidaten Kai Schröder-Klings (Wahlkreis Lahr) und Raphael Kupferer (Wahlkreis Kehl) Station im Wolfacher Feuerwehrgerätehaus. Neben dem offiziellen Thema „Älter werden in dieser Zeit: Sozialstaat zukunftsfest machen“ ging es auch um die Zukunft der SPD und der Demokratie.