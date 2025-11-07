Seit Wochen gibt es Spekulationen: Wird Gründerin Sahra Wagenknecht auch künftig an der Spitze ihrer Partei stehen? Es sieht nicht danach aus.
Berlin - Das BSW bereitet sich nach einem Bericht des "Spiegels" auf einen möglichen Rückzug von Parteigründerin Sahra Wagenknecht vom Parteivorsitz vor. Beim Parteitag Anfang Dezember könnte eine neue Doppelspitze gebildet werden, meldete das Nachrichtenmagazin am Freitag. Die Meldung deckt sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings hieß es von Vertrauten Wagenknechts, intern liefen noch Gespräche. Offiziell will das Bündnis Sahra Wagenknecht seine künftige Spitze am Montag bei einer Pressekonferenz vorstellen.