Thorsten Freis Wahlkreisbüro in Villingen beschmiert

Das CDU-Wahlkreisbüro in Villingen wurde in der Nacht zum Donnerstag beschmiert.

Das Wahkreisbüro von Thorsten Frei in der Justinus-Kerner-Straße in Villingen-Schwenningen wurde in der Nacht zum Donnerstag mit politischen Parolen besprüht.









Das Wahkreisbüro von Thorsten Frei, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, in der Justinus-Kerner-Straße in Villingen wurde in der Nacht zum Donnerstag beschmiert.