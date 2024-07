Parlamentswahl in Großbritannien: Labour steuert auf historischen Sieg zu

Parlamentswahl in Großbritannien

1 Britische Flaggen wehen in der Nähe des berühmten Uhrturms Big Ben. Der Uhrturm ist Teil des Palace of Westminster, in dem das britische Parlament tagt. Foto: dpa/Matt Dunham

Im Vereinigten Königreich gehen wahrscheinlich 14 Jahre konservativer Regierung zu Ende. Die Lage für Premier Sunak scheint aussichtslos.









In Großbritannien läuft die Parlamentswahl. Die Wahllokale haben um 7.00 Uhr (Ortszeit, 8.00 Uhr MESZ) geöffnet. Meinungsforscher erwarten einen haushohen Sieg der Labour-Partei, die bisher in der Opposition war. Deren Chef Keir Starmer dürfte damit den bisherigen Premierminister Rishi Sunak in der Downing Street ablösen. Sunaks Konservative lagen zuletzt in Umfragen rund 20 Punkte hinter den Sozialdemokraten.