Jean-Luc Mélenchon greift Emmanuel Macron scharf an

Parlamentswahl in Frankreich

1 Oppositionspolitiker Jean-Luc Mélenchon teilt am Wahlabend gegen den französischen Präsidenten aus. Foto: IMAGO/PanoramiC/IMAGO/Federico Pestellini

„Totales Debakel“ und „Wahlniederlage des Macronismus“: Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon findet scharfe Worte zur Beschreibung des Ergebnisses der Parlamentswahl in Frankreich.















Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon hat nach der Endrunde der französischen Parlamentswahl Staatschef Emmanuel Macron und dessen Lager scharf angegriffen. „Das ist ein totales Debakel der Präsidentenpartei“, sagte Mélenchon am Sonntagabend in Paris. Mélenchon sprach auch von einer „Wahlniederlage des Macronismus“. Er erneuerte den Anspruch des von ihm geführten Linksbündnisses, das Land regieren zu wollen. „Alle Möglichkeiten sind in eurer Hand“, rief er vor jubelnden Anhängern.

Das neue linke Bündnis kommt laut Hochrechnungen auf etwa 150 bis 180 Sitze im Parlament. Macron und sein Mitte-Lager verpassten demnach die absolute Mehrheit und erreichten etwa 210 bis 250 der insgesamt 577 Sitze.