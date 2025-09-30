Parksituation in Rottweil: Enge und Leere zugleich im neuen Parkhaus

Das neue Parkhaus Stadtmitte Süd erntet Kritik für zu enge Parkplätze. Unser Leser Alexander Schreijäg aus Rottweil schreibt, was ihn an der Situation stört.
Rottweil kassiert maßlos, wo es geht, für Projekte von gestern bis morgen. Aber auch Sparen scheint verordnet worden zu sein. So wurde am 24. September ein Hinweisschild zum Parkhaus Stadtmitte Süd in der Heerstraße angebracht. Ob überschrieben, geklebt oder sonst wie verändert, lediglich 200 Parkplätze werden versprochen, und nicht nur auf diesem Schild.