Parksituation in Rottweil: Enge und Leere zugleich im neuen Parkhaus

Das neue Parkhaus Stadtmitte Süd erntet Kritik für zu enge Parkplätze. Unser Leser Alexander Schreijäg aus Rottweil schreibt, was ihn an der Situation stört.

Rottweil kassiert maßlos, wo es geht, für Projekte von gestern bis morgen. Aber auch Sparen scheint verordnet worden zu sein. So wurde am 24. September ein Hinweisschild zum Parkhaus Stadtmitte Süd in der Heerstraße angebracht. Ob überschrieben, geklebt oder sonst wie verändert, lediglich 200 Parkplätze werden versprochen, und nicht nur auf diesem Schild.

Wie blind muss man sein, diesen Fehler nicht zu bemerken? Auch zu Zeiten der Groß’schen Wiese war diese Angabe schon falsch. Aber was solls. Platz gibt es ja nun genügend in der gähnenden Leere von Stadtmitte Süd. Desinteresse oder auch Verschlafenheit muss vorgelegen haben, als es um die Ladestationen für E-Autos ging. Jetzt muss umfassend improvisiert werden, damit der Strom fließen kann. Fast nichts ist wie geplant.

Eng dürfte es auch zugehen, wenn zwei Autos nebeneinander am Kabel hängen. Was ist, wenn ein E-Auto brennt oder es bei einem Unfall Verletzte geben könnte? Feuerwehr und Rotes Kreuz passen nicht durch die Einfahrt. Laut ausgehängten Rettungsplänen soll ein Löschversuch mit einem imaginären Feuerlöscher unternommen werden. Wer sucht, der findet! Und welcher Witzbold hat die Kassen ins Freie verlegt, ohne Überdachung? Die sich automatisch öffnenden Eingangstüren daneben/gegenüber sind wettergeschützt.

