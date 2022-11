2 Der Europa-Park konnte gleich in mehreren Kategorien punkten: Als bester Freizeitpark, mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, als kinderfreundlichster Park und als Freizeitpark mit der besten Gastronomie. Foto: Europa-Park

Wenn es um die Gunst der Besucher geht, kann auch in diesem Jahr kein anderer deutscher Freizeitpark dem Europa-Park das Wasser reichen.















Link kopiert

Rust – Das Europa-Park-Erlebnis-Resort erzielte beim "Parkscout Publikums Award 2022" in sechs Kategorien den ersten Platz. Knapp 60.000 Teilnehmer hatten bei der Abstimmung über das deutsche Freizeitangebot entschieden, womit der Publikums Award von "Parkscout"" zu einer der wichtigsten Auszeichnungen der Freizeitparkbranche zählt, erklärt der Europa-Park- Der Europa-Park wurde dabei erneut zum besten Freizeitpark in Deutschland gewählt und holte auch in den Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis, Kinderfreundlichkeit und Gastronomie den ersten Platz.

Rulantica wurde zum besten Erlebnisbad gewählt

Auch die Wasserwelt Rulantica ist bei den Gästen äußerst beliebt und verteidigte den Titel als bestes Erlebnisbad in Deutschland.

Unsere Empfehlung für Sie Millionen-Investitionen geplant Rulantica ist bestes Freizeitbad Deutschlands Die Ruster Wassererlebniswelt Rulantica ist im Deutschland Test von Focus Money als bestes Freizeit- und Erlebnisbad in Deutschland ausgezeichnet worden.

58.000 Teilnehmer stimmten ab

58.000 Teilnehmer haben im November 2022 über das Angebot in der deutschen Freizeit- und Unterhaltungsindustrie abgestimmt. Dabei wählten die Leser von "Parkscout" den Europa-Park gleich in mehreren Kategorien auf den ersten Platz:

Platz eins für den besten Freizeitpark in Deutschland

Platz eins für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Platz eins als kinderfreundlichster Freizeitpark

Platz eins für die beste Gastronomie in einem Freizeitpark

Die Familienattraktionen "Piraten in Batavia" landete als beste Themenfahrt in Deutschland auf dem ersten Platz und die Bootsfahrt "Josefinas kaiserliche Zauberreise" holte Silber als beste Neuheit in einem Freizeitpark, berichtet der Europa-Park.

Auch zahlreiche weitere Attraktionen wurden ausgezeichnet:

Platz zwei für die beste Achterbahn: Blue Fire

Platz drei für die beste Achterbahn: Silver Star

Platz drei für die beste Familienachterbahn: Eurosat – Can-Can-Coaster

Platz zwei für die beste Wasserattraktion: Fjord Rafting

Platz drei für die beste Wasserattraktion: Atlantica SuperSplash

Platz zwei für die beste Themenfahrt: Arthur

Platz drei für die beste Themenfahrt: Voletarium

Zu den besten Events in einem Freizeitpark zählen das Horror-Event Traumatica (Platz zwei) und der Winterzauber (Platz drei), welcher noch bis zum 8. Januar 2023 (außer 24./25. Dezember) und vom 13. Januar bis zum 15. Januar 2023 täglich von 11 bis 19 Uhr besucht werden kann. Die Shows "Die Rückkehr des Sultans" (Platz zwei) und "ACE – The Adventure Begins" (Platz drei) zählen zu den besten Shows in einem Erlebnispark.

Zudem verteidigte die Wasserwelt Rulantica ihren Titel als bestes Erlebnisbad in Deutschland und die Hotels Kronasar und Colosseo landeten in der Kategorie der besten Themenhotels auf Platz zwei und drei.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen unter parkscout.de/magazin/parkscout-publikums-award-2022-gewinner