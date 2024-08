Parkschwimmbad in Donaueschingen: Besucher verstopfen die Schwimmbad-Parkplätze

1 Wenn die Sonne brennt und das Thermometer klettert, sind die Parkplätze rund um das Donaueschinger Parkschwimmbad voll ausgelastet. Foto: Jens Fröhlich

Die Donaueschinger nutzen ihr saniertes Freibad rege. Die Anfahrt im Auto ist allerdings oft mit Stress verbunden. Sogar der Parkrestaurant-Pächter muss aktiv werden.









Link kopiert



Sommer, Hitze und ein frisch saniertes Parkschwimmbad. Diese Kombination hat in diesem Jahr schon viele Besucher angelockt. An einigen Tagen war der Ansturm auf Abkühlung allerdings so groß, dass die vorhandenen Parkplätze überfüllt waren. Autos verstopften durch Suchverkehr die Wege und Straßen. Wer am Mittag zur Hauptbesuchszeit anreiste, musste teils lange Fußwege in Kauf nehmen. Die Autos reihten sich an der Zufahrtsstraße bis fast zur Kreuzung Fürstenbergstraße auf.