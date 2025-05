1 Im Sommer ist das Donaueschinger Parkschwimmbad wieder das beliebte Freiluft-Wohnzimmer der Stadt. Am Samstag, 10. Mai, startet der Saisonkartenverkauf. Foto: Tobias Weißert

Bereits ab Samstag gibt es an der Badkasse die ersten Karten für das Sommervergnügen. Auch Wolterdingen öffnet sein Freibad schon bald.









Das Parkschwimmbad in Donaueschingen öffnet am Samstag, 17. Mai, wieder seine Pforten für die Badegäste. In den vergangenen Wochen wurde mit Hochdruck an der Vorbereitung auf die Freibadsaison gearbeitet, so eine Mitteilung der Stadt.