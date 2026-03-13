Parkscheibe nicht vergessen!: Grenzach-Wyhlen weitet Parkraumbewirtschaftung aus

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen weitet die bereits bestehende temporäre Parkraumbewirtschaftung auf weitere Parkplätze und Straßenzüge aus.
Bis jetzt gab es eine zeitliche Beschränkung in einzelnen Bereichen der beiden Ortszentren sowie an der Hochrheinhalle. Die Genehmigung der unteren Straßenverkehrsbehörde für das fortgeschriebene Parkraumkonzept liegt laut einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung mittlerweile vor. In den kommenden drei Wochen werden die Technischen Betriebe die entsprechenden Beschilderungen anbringen. Mit dem Aufstellen der Schilder treten die neuen Regelungen dann in Kraft.