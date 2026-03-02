Parkplatz am Wasserkraftwerk Wyhlen: Wohnmobile sind willkommen

1 Die Firma Naturenergie bewirtschaftet die öffentlichen Parkplätze am Wyhlener Kraftwerk. Foto: Tim Nagengast Pragmatische Lösung: Anstatt die „Wilcamper“ zu vertreiben, setzt der Eigentümer auf eine Bewirtschaftung, die sonstigen Nutzern entgegenkommt.







Link kopiert



Vor allem während der Corona-Pandemie hatte sich der Parkplatz am Hochgestade beim Wyhlener Altrhein zu einem Geheimtipp in der Wildcamper-Szene gemausert: Ruhig gelegen, tolle Sicht auf den Rhein, Liegewiese, Kraftwerksteg – die Umgebung ist attraktiv für die Freizeitnutzung. Was viele Nutzer bis dato gar nicht wahrgenommen haben: Das Areal gehört dem Energieversorger Naturenergie. Und dieser zeigt sich äußerst camperfreundlich. So ist die Nutzung für bis zu sechs Wohnmobile weiterhin möglich. Entsprechende Stellplätze sind gekennzeichnet worden. Um Spaziergängern, „Sünnelern“ und Naturfreunden die Freude nicht zu vergällen, ist das Parken hier weiterhin für bis zu vier Stunden kostenlos. Wer länger parken will – zum Beispiel mit dem eigenen Campingbus über Nacht – kann für zehn Euro pauschal ein Ticket lösen.