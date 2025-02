Parkplatz am Altvater teilweise gesperrt: Stadt Lahr plant Fällung von Bäumen

Berliner Ensemble zeigt „Feste“ Maskenspiel ohne Worte im Lahrer Parktheater überzeugt

Was passiert am Rande einer Hochzeit? Das Berliner Ensemble „Familie Flöz“ hat ein Figurentheater im Lahrer Parktheater aufgeführt, das genau diese Frage in sehr vielen Facetten durchgespielt hat. Das Besondere: Die Darsteller blieben stumm.