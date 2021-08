Trödelmarkt in Bad Wildbad lockt viele Besucher an

2 Reger Publikumszulauf herrschte beim verkaufsoffenen Sonntag mit Trödelmarkt in Bad Wildbad. Foto: Bechtle

Dass Trödelmärkte publikumswirksam sind, ist bekannt. Vor allem dann, wenn im vergangenen Jahr aus Corona-Gründen kein einziger Markt in Bad Wildbad stattgefunden hat. Auch der sonst mehrfach im Jahr vorgesehene verkaufsoffene Sonntag fiel aus den gleichen Gründen aus. So war es kein Wunder, dass am Sonntag in der Kurstadt ein reger Publikumszulauf herrschte.

Bad Wildbad - Wer mit der Stadtbahn kam, war fein heraus, wer jedoch per Auto die Kurstadt ansteuerte, fand kaum Parklücken und stellte sein Fahrzeug bisweilen ziemlich hinderlich ab. Selbst die Bushaltestellen am Bahnhof wurden zugeparkt, weshalb die Polizei eingreifen musste, um den Busverkehr zu regulieren.

Der sonst zugängliche Parkierungsbereich der beiden Einkaufsmärkte am Bahnhof war nämlich den Trödelständen vorbehalten, denn immerhin 80 hatten sich angesagt, wie die städtische Marketing-Chefin Marina Lahmann feststellte. Einige wenige waren nicht gekommen, weil das Wetter am Vormittag noch Niederschläge vermuten ließ. Diese kamen auch, aber erst am Nachmittag gegen 16 Uhr, und dann hatten die "Trödler" alle Hände voll zu tun, um ihre Ware vor dem Regen zu schützen.

Grundsätzlich gab es nichts, was es nicht gab. Ob früheres Operationsbesteck oder Geschirr, ob etwas angerostete Blasinstrumente, Nähmaschinen oder Gürtel, ob Reisegepäck, Kleidung, Spielzeug, Uhren, Taschen, Spätzles­drücker, Kosmetik oder alte Fotoapparate und mehr – man konnte nur staunen, was alles im Angebot war und verkauft wurde. Natürlich waren die Verkäufer mit ihren Umsätzen nicht zufrieden, aber das ist eben das Risiko der Händler.

Händler in der Innenstadt zufrieden

Etwas besser sah es beim verkaufsoffenen Sonntag aus: Gundula Neher vom Blumengeschäft Schober war "zufrieden", meinte aber, man hätte mehr Stände in den Bereich der Wilhelmstraße stellen können, dann wären mehr Interessierte in diese Straße gekommen. So habe sich der größte Teil der Besucher beim Trödelmarkt aufgehalten und gar nicht bemerkt oder gewusst, dass auch verkaufsoffener Sonntag sei.

Lediglich die Außenbereiche an der Enz von Cafés und Gaststätten hatten viel zu tun, wobei der plötzlich eintretende Regenguss sehr rasch die Frischluftgenießer vertrieb. Einige Wildbader Vereine und Gruppierungen hatten in der Wilhelmstraße ihre Angebote aufgebaut, und ob es nun Bratwurst oder das in Bad Wildbad verfasste Kinderbuch "Wildi" war, das Interesse war da.

Durch den Regenguss wurde der Verkauf jäh gestoppt, viele Trödler packten vorzeitig ein, viele Besucher "flüchteten" im Auto. Gegen 17 Uhr war die Sonne wieder zu sehen, jedoch ein großer Teil der Interessierten, die auch per Stadtbahn gekommen waren, hatte sich da bereits auf den Heimweg gemacht.