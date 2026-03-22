Parkplätze in Weil am Rhein: Rücksichtslosigkeit beim Parken

Das unberechtigte abstellen von Autos und Velos auf Behindertenparkplätzen nimmt zu. Weil am Rhein fordert Rücksichtnahme.
Unberechtigtes Parken auf Behindertenparkplätzen – ist es Unkenntnis, Bequemlichkeit oder bewusste Missachtung? Oder fehlt schlicht das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Parkflächen? Fest steht: Leidtragende sind immer Menschen, die ohne barrierefreie Parkmöglichkeiten ihren Alltag kaum bewältigen können, die auf kurze Wege angewiesen sind und für die jeder zusätzliche Meter zur Herausforderung wird.