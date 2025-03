1 Einer der Parkautomaten am Flößerwasen. Seit mehreren Wochen funktionieren sie nicht. Foto: Juergen Lueck /Juergen Luec

Das Rathaus plant eine Erhöhung der Parkgebühren, spricht sogar eine SUV-Gebühr an. Doch auf dem größten Parkplatz in Stadtnähe sind die Automaten seit Wochen kaputt.









Das wundert viele Autofahrer: Das Rathaus ist in der Finanzkrise. Will die Parkgebühren erhöhen. Doch die Parkautomaten auf dem größten Parkplatz in Innenstadtnähe sind seit Wochen kaputt.