Parkplätze in Gütenbach: Stellplatz-Vermietung sorgt für Debatte

Parkplätze in Gütenbach

1 Für die bislang frei zur Verfügung stehenden Parkplätze vor dem ehemaligen Schatz-Gebäude in Gütenbach ist künftig eine Nutzungsgebühr von 30 Euro im Monat fällig. Foto: Louisa Speicher

Trotz kontroverser Diskussionen beschloss der Gütenbacher Gemeinderat eine Gebühr von 30 Euro pro Monat für bisher kostenlose Parkplätze in der Hauptstraße. Kritiker der Vermietung führen die Wohnqualität und die Ungleichbehandlung ins Feld.









Link kopiert



Neben dem Beschluss des Haushaltes 2025 stand auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Gütenbach die künftige Vermietung von 17 bisher kostenlos genutzten Stellplätzen in der Hauptstraße vor dem ehemaligen Schatz-Gebäude, was kontrovers diskutiert wurde.