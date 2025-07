Seit Monaten sind die (Teil-) Parkplätze am Deutenberg und in der Metzgergasse abgesperrt. Doch eine richtige Baustelle befindet sich hier auch nicht. Was ist hier los?

Auffällig ist, dass sich die Parkplätze rund um die Schwenninger Innenstadt befinden und aufgrund ihrer Lage stark frequentiert sind – normalweise.

Da ist der große Parkplatz am Deutenberg mit Zufahrt von der Spittelstraße, der nicht nur von Lehrern und Eltern des Gymnasiums beziehungsweise des Schulverbunds am Deutenberg genutzt wird, sondern auch von Vereinen, die an Werktagen nachmittags in den Deutenbergturnhallen trainieren oder am Wochenende – zuzüglich auswärtige Vereine – Turniere oder Wettkämpfe austragen.

Schon seit vergangenem Jahr ist der hintere Teil des Parkplatzes aber von der Öffentlichkeit nicht nutzbar. Der Grund: Große Schutt- und Sandberge säumen den Bereich, ebenso große Kabeltrommeln stehen und liegen umher, und auch diverses Baustellenmaterial sowie Absperrungen stechen ins Auge. Auf den ersten Anblick lässt sich vermuten, dass sich hier eine klassische Baustelle befindet und bereits eifrig drauf los gebaggert wurde.

Doch wer den Parkplatz regelmäßig nutzt, wird irgendwann gemerkt haben: Hier ist gar nichts aufgerissen, saniert oder gebaut worden – und wird es wohl auch in Zukunft nicht. Die Baustelle ist eigentlich gar keine Baustelle. Aber wo kommt der Bauschutt her? Und warum wird er hier gesammelt?

In der Metzgergasse

Ein ähnlicher Anblick einige hundert Meter entfernt in der Metzgergasse: Der Parkplatz unterhalb des Kindergartens Wilhelmspflege, der im Zuge der Marktplatzsanierung aus einer Grünfläche entstanden ist, ist bereits seit mehreren Wochen gesperrt, wichtige Parkplätze nicht unweit der Fußgängerzone fallen also derzeit weg.

In der Metzgergasse fällt bereits seit Monaten der Parkplatz weg. Foto: Mareike Kratt

Hier lagern zwar keine Schuttberge, vielmehr stehen und liegen wiederum mehrere Kabeltrommeln herum. Was hat es mit ihnen auf sich?

„Nur“ Materiallager

Die Stadt kann Licht ins Dunkel bringen: „Bei den Baustelleinrichtungen handelt es sich um Materiallager zum Ausbau von Breitband“, klärt die Stadt-Pressesprecherin Madlen Falke auf. Und warum werden gerade Parkplätze in markanter Lage dafür verwendet? Die Stadt stelle den Baufirmen städtische Flächen zur Verfügung, um die optimale Anlieferung zu gewährleisten.

Nachdem das Materiallager nicht mehr benötigt wird, seien die Firmen verpflichtet, die Flächen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen, ergänzt Madlen Falke.

Ausbau in Innenstadt

Am Deutenberg vor Ort sind zwei Mitarbeiter der Firma SD Fiber Deutschland GmbH, die im Auftrag des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar Glasfaser in der Innenstadt verlegt, wie sie erzählen. Derzeit sei man unter der anderem in der Bertha-von-Suttner-Straße mit der Verlegung beschäftigt.

Der Deutenberg-Parkplatz gilt sozusagen als Umschlagplatz. Hier ist in einem Container nicht nur ein Büro eingerichtet, hier wird auch das nicht mehr gebrauchte Baumaterial – die abgebrochene Asphaltdecke - gelagert, ebenso wie der Sand, der nach der Verlegung in die Baugruben gefüllt werde. Lastwagen und Bagger seien tagtäglich im Pendelverkehr zwischen Parkplatz und jeweiliger Verlegungsstelle im Einsatz.

In der Bertha-von-Suttner-Straße wird derzeit Glasfaser verlegt. Foto: Mareike Kratt

Das Materiallager, die vielzähligen Kabel, auf dem Parkplatz in der Metzgergasse sei im Übrigen von Auftragsarbeiten der Deutschen Telekom, erzählen die Mitarbeiter weiter.

Ein Ende in Sicht?

Und wann ist der Ausbau fertig, so dass die Materiallager geräumt werden und die Parkplätze wieder von der Öffentlichkeit genutzt werden können? Das stehe noch nicht fest, sagen sie – es werde aber bestimmt noch bis kommendes Jahr dauern.