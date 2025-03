Ärger am Schwarzwald-Baar-Klinikum in VS Mehr Kontrollen für Behindertenparkplätze gefordert

Eigentlich sollte die entsprechende Beschilderung an Behindertenparkplätzen eindeutig sein. Doch immer wieder gibt es Parksünder, die dort unberechtigt parken. Zum Ärger derjenigen, die auf die Parkplätze angewiesen sind. Auch am Schwarzwald-Baar-Klinikum in VS ist das immer häufiger ein Problem.