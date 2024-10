Andy Haug aus Freudenstadt geht erneut als einziger deutscher Vertreter bei der Parkour-Weltmeisterschaft in Japan an den Start.

Parkour-Profi Andy Haug wurde nach 2022 auch für die zweiten offiziellen Weltmeisterschaften im Parkour Speed und Freestyle nominiert. Diese werden vom 15. bis 17. November in Kitakyushu (Japan) ausgetragen.

Damit setzt sich der 34-jährige Traceur aus dem Schwarzwald aller Kritik der deutschen Parkour-Community zum Trotz erneut für die Professionalisierung der Sportart Parkour durch den Weltturnverband ein, heißt es in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch

Anerkennung fehlt

Der 34-jährige Familienvater aus dem Schwarzwald wird ohne weitere Delegation anreisen und vertritt Deutschland somit als einziger Athlet auf der internationalen Bühne. Grund dafür seien zum einen die fehlende finanzielle Förderung und die Strukturen sowie die geringe Anerkennung von Parkour als Wettkampfsportart in der deutschen Community. Für Haug, der in diesem Jahr bereits erfolgreich an zwei Weltcup-Events sowie der Swiss-Parkour Series teilgenommen hat, ist die WM in seinem Lieblingsland Japan der Höhepunkt einer intensiven Saison. „Für mich ist es eine große Ehre, Deutschland bei der WM in Japan zu vertreten“, sagt Andy Haug. „Auch wenn es keine Förderung für diese Sportart gibt, habe ich das große Glück, auf die Unterstützung meiner Sponsoren zählen zu können. Ohne sie wäre diese Reise und die WM-Teilnahme nicht möglich.“

Unterstützung vor Ort erhält der Parkour-Pionier von anderen Delegationen, wie der Schweiz oder Österreich. In der internationalen Wettkampfszene ist er als einer der ältesten Teilnehmer durch seine beständige Teilnahme und dem Glauben daran, Parkour langfristig mit einer starken deutschen Delegation zu vertreten, sehr geschätzt und gefeiert. In Japan möchte Haug seine persönliche Bestleistung abrufen: „Parkour ist für mich mehr als nur ein Sport – es ist eine Lebensphilosophie. Ich freue mich darauf, alles zu geben und das Beste aus dieser unglaublichen Gelegenheit zu machen“, fügt er hinzu.

Die Parkour-Weltmeisterschaften 2024 versprechen, ein spannendes Ereignis für Fans und Sportbegeisterte weltweit. Die Augen sind dann gespannt auf den einzigen deutschen Teilnehmer Andy Haug gerichtet.