Parkour-WM Japan: So möchte Andy Haug Deutschland vertreten

1 Andy Haug wird Deutschland bei der Parkor-WM in Japan repräsentieren. Foto: Haug

Andy Haug vertritt Deutschland bei der WM im Parkour in Kitakyushu, Japan, vom 15. bis 17. November. Er spricht über seine Vorbereitung und möchte den Traum seines verstorbenen Teamkollegen Alexander Siemens ehren.









Der Freudenstädter Parkour-Profi Andy Haug wurde erneut für die offiziellen Weltmeisterschaften im Parkour Speed und Freestyle nominiert, die vom 15. bis 17. November in Kitakyushu, Japan, stattfinden. Er hat sich intensiv vorbereitet, trainiert täglich, insbesondere Beine und Oberkörper, um in Topform zu sein. Haug empfindet es als große Ehre, Deutschland zu vertreten, bedauert jedoch, dass es in Deutschland an einem strukturierten Team mangelt. Diese Umstände machen es für ihn mental herausfordernd, da er oft allein auf sich gestellt ist. Trotz der Schwierigkeiten will er seine Bestleistung abrufen und den Traum seines verstorbenen Teamkollegen Alexander Siemens ehren, der ebenfalls an den Weltmeisterschaften teilnehmen wollte.