Parkkonzept in Rottweil: Ein versuchter Parkhauszwang

Mit dem neuen Parkierungskonzept der Stadt Rottweil kann sich unser Leser Karl-Heinz Richter aus Villingendorf nicht anfreunden.
Rechtzeitig vor Beginn der 18-Uhr-Vorstellung im Centralkino in Rottweil ist ein Stellplatz direkt vor dem Kino frei. Ich steige aus und ein netter Herr bietet mir sein Parkticket an. „Da wird nicht mehr viel Zeit drauf sein“, sage ich. „Doch! Das ist frisch gekauft. Aber eine Stunde reicht ja nicht für eine Kinovorstellung“, erwidert er, während sein Freund mit dem Auto davon fährt auf der Suche nach einem Stellplatz, auf dem man zwei Stunden stehen darf.