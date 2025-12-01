Parkkonzept in Rottweil: Ein versuchter Parkhauszwang

Mit dem neuen Parkierungskonzept der Stadt Rottweil kann sich unser Leser Karl-Heinz Richter aus Villingendorf nicht anfreunden.

Rechtzeitig vor Beginn der 18-Uhr-Vorstellung im Centralkino in Rottweil ist ein Stellplatz direkt vor dem Kino frei. Ich steige aus und ein netter Herr bietet mir sein Parkticket an. „Da wird nicht mehr viel Zeit drauf sein“, sage ich. „Doch! Das ist frisch gekauft. Aber eine Stunde reicht ja nicht für eine Kinovorstellung“, erwidert er, während sein Freund mit dem Auto davon fährt auf der Suche nach einem Stellplatz, auf dem man zwei Stunden stehen darf.

Ich lege den geschenkten Park-Bon hinter die Windschutzscheibe und denke, das riskiere ich jetzt für den von allen gelobten Film »Amrum« von Fatih Akin.

An der Kinokasse Empörung von allen Besuchern, die sich eigentlich auf den Film gefreut hatten. Mehrheitlich standen Frauen vor der Kasse. Wie sich herausstellte, weil die Partner noch auf Parkplatzsuche unterwegs waren.

Was soll der versuchte Parkhauszwang, der nicht gelingen wird? Welche externen Berater haben da den gesunden Menschenverstand der Rottweiler Stadträte vernebelt, so etwas zu beschließen: Parktickets bis 20 Uhr mit maximaler Parkdauer von einer Stunde! Das reicht tagsüber nicht für einen Einkaufsbummel und keinesfalls für einen gemütlichen Restaurant- oder Kinobesuch am frühen Abend. Dass sich Rottweiler Geschäftsleute so was bieten lassen?

Vielleicht will die Stadt auch Besucher aus den Umlandgemeinden wie Dietingen oder Villingendorf fernhalten und sogar die Menschen aus den Eingemeindungen wie Göllsdorf oder Neukirch? Das wird den Rottweiler Räten ziemlich sicher gelingen.

