Parkinson-Klinik in Wolfach: Trotz Krankheit selbstständig bleiben

Parkinson-Klinik in Wolfach

1 Heiko Stegelitz, Sandra Boser und Ute Leidig im Gymnastikraum der Parkinson Klinik Foto: Kern/Kern

Bei einem Rundgang durch die Parkinson-Klinik in Wolfach verschafften sich die Staatssekretärinnen Ute Leidig und Sandra Boser (Grüne) einen Eindruck von der Einrichtung. Die Stationserweiterung wird mit rund zwei Millionen Euro gefördert.









Die Stationserweiterung in der Parkinson Klinik in Wolfach wird mit rund zwei Millionen Euro gefördert. Die Mittel stammen aus dem diesjährigen Topf des Jahreskrankenhausbauprogramms. Den symbolischen Scheck und gut zwei Stunden Zeit brachten die beiden Staatssekretärinnen Ute Leidig und Sandra Boser (Grüne) bei ihrem Besuch in Wolfach mit.