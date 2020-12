Parkhaus Rottweil Neubau wird eine Million Euro teurer

Rottweil - Bürgermeister Christian Ruf sprach in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend von einem "Meilenstein in der Projektplanung". Das Thema Parken im Süden der Stadt reiche in den Akten tatsächlich bis in die 80er-Jahre zurück. Umso wichtiger sei, dass man nun endlich eine stabile und belastbare Planung vorliegen habe, mit der nun sogar erstmals ein Datum für die Inbetriebnahme des Parkhauses am Horizont erscheint: Im August 2022, so die Schätzung der Planer des Fachbüros Scherr + Klimke aus Ulm, könnten die ersten Autos ins Parkhaus rollen.