1 Der Gemeinderat hat beschlossen, dass im Parkhaus Wettestraße ein schrankenloses System zum Einsatz kommt. Foto: Cools

Dauerparker werden im Parkhaus Wettestraße künftig zur Kasse gebeten. Dabei soll eine Technik zum Einsatz kommen, bei der zur Berechnung der Parkgebühren die Kennzeichen automatisch gescannt werden. Wie viel das Parken kosten soll, steht allerdings noch nicht fest.

Oberndorf - Angesichts der rund 100 wegfallenden Parkplätze in der Oberstadt hat sich der Oberndorfer Gemeinderat mit der Bewirtschaftung des Parkhauses in der Wettestraße beschäftigt. Dauerparker sind der Stadt dort schon seit längerer Zeit ein Dorn im Auge.

Jens Hartmann vom Amt für Öffentliche Ordnung führte aus, dass durch die Bebauung am Wöhrd rund 50 Plätze weggefallen sind und man weitere rund 50 Plätze mit dem Bau des Wohnheims der Lebenshilfe in der Wasserfallstraße verlieren wird. Um den ständig steigenden Bedarf an Parkplätzen weiterhin decken zu können, müsse man das Parkhaus bewirtschaften, so die Meinung der Oberndorfer Stadtverwaltung.

Eine Schrankenlösung mit Kassenautomat – Kostenpunkt 50 000 Euro – war im aktuellen Haushalt mit einem Sperrvermerk versehen worden. Eine Schrankenlösung sei sehr störanfällig, erklärte Hartmann im Gemeinderat. Zudem müsse man eine 24-Stunden-Bereitschaft gewährleisten. Ein weiterer zu bedenkender Faktor ist möglicher Vandalismus.

Stattdessen fasse man nun das schrankenlose Peter-Park-System ins Auge. Dafür fallen zunächst einmalige Kosten in Höhe von 23 000 Euro sowie jährliche Kosten von 16 000 Euro an, die man über die Parkgebühren refinanzieren wolle.

Kosten werden im September besprochen

Das System scannt die Kennzeichen der Nutzer und zieht sie zur Ermittlung der Parkzeiten und der Gebühren heran. Die Abrechnung der Parkzeit könne dann bargeldlos per App oder am Kassenautomaten vorgenommen werden. Peter-Park-Systeme gibt es unter anderem bereits in Freudenstadt, Balingen, Rottenburg, Herrenberg und Horb.

Im Technischen Ausschuss war das System vorbesprochen worden. Da war von einem möglichen Start im Oktober die Rede gewesen. Günter Danner (SPD) schlug im Gemeinderat vor, das Parkhaus nachts für alle freizugeben. Es bringe ja nichts, wenn es leerstehe. Die Details zur Nutzung müssten noch geklärt werden.

Jens Hartmann meinte, dass Informationen zu den Regeln und den Kosten für die September-Sitzung des Gemeinderats vorgesehen seien. Man müsse zuerst noch alles durchrechnen, ehe man Aussagen zu den Kosten treffen könne.

Thorsten Ade (CDU) wollte wissen, ob man auch eingeplant habe, dass das Parken für eine gewisse Zeit kostenlos bleibt. Am gebührenfreien Parken für eine gewisse Zeit werde man festhalten, sagte Bürgermeister Hermann Acker zu. Man wolle ja weiterhin Besucher in die Oberstadt locken. Nur die Dauerparker, die Plätze für Kurzparker blockieren, wolle man nicht.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die softwaretechnischen Leistungen für einen schrankenlosen Betrieb des Parkhauses Wettestraße für 23 000 Euro an die Firma Peter Park System aus München zu vergeben und zugleich den Sperrvermerk für den Einbau einer Schranke aufzuheben.