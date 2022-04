1 Schilder weisen die Autofahrer auf die anfallenden Gebühren hin. Foto: Reimer

Oberndorf - Mit der Umstellung vom kostenfreien auf ein teilweise gebührenpflichtiges Parken biete der Gemeinderat insbesondere den Bürgern, die in der Oberstadt kurzzeitig Einkaufen oder Arztbesuche tätigen, die Möglichkeit, einen Parkplatz zu finden, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Jede halbe Stunde 50 Cent

Die ersten beiden Stunden bleiben kostenlos. Für jede weitere angefangene halbe Stunde wird künftig eine Gebühr von 50 Cent erhoben. Ein Parkschein muss dabei nicht gelöst werden. Bei der Einfahrt ins Parkhaus wird das Kennzeichen gescannt, um die jeweilige Parkdauer zu ermitteln. Vor der Ausfahrt aus dem Parkhaus muss das Kennzeichen am Automaten eingegeben werden. Danach kann die angefallene Gebühr bezahlt werden.

Autofahrer können per App zahlen

Benutzer der "Parkster App" können den Vorgang vor dem Verlassen des Autos in der App starten. Beim Ausfahren aus dem Parkhaus muss der Parkvorgang in der App dann wieder beendet werden. Die angefallene Gebühr kann per App bezahlt werden. Ein Gang zum Kassenautomaten ist dann nicht mehr nötig.

Die "Parkster App" kann kostenlos heruntergeladen werden. Über die App fallen die gleichen Gebühren an, wie bei der Bezahlung am Automaten. Die Eingabe sensibler Kontodaten sei nicht erforderlich. Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Kreditkarte. Der Autofahrer erhält hierbei von der Firma Parkster per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung, die detailliert seine Parkvorgänge auflistet.

Weitere Parkplätze in der Oberstadt

Die Stadt weist darauf hin, dass der Parkvorgang vor der Abfahrt von der Parkfläche bezahlt wird, ansonsten drohe ein Bußgeld. Eine Beschilderung an Ein- und Ausfahrt erinnert die Parkenden daran, die Parkgebühren zu bezahlen. Für Dauerparker stehen in der Oberstadt weitere Parkmöglichkeiten zur Verfügung. So gibt es kostenfreie Plätze in der Brandeckerstraße, der Mauserstraße und der Wasserfallstraße. Darüber hinaus sollen auf dem ehemaligen Schlachthausareal in der Wasserfallstraße im Laufe des Jahres etwa 60 neue Stellplätze eingerichtet werden.