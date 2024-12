Parkhaus am Baiersbronner Rosenplatz: Schrankenloses System und höhere Preise

1 In der Tiefgarage am Rosenplatz kann jetzt schrankenlos geparkt werden. Foto: Gemeinde

Das Parkhaus am Rosenplatz in Baiersbronn hat im Zuge einer Modernisierung des Parkraumbewirtschaftungssystems ein schrankenloses System erhalten. Gleichzeitig steigen die Preise – in einem Fall bis fast auf das Dreifache.









Das Parken in der Tiefgarage am Rosenplatz in Baiersbronn, die 50 öffentliche Stellplätze bietet, wird seit Anfang Dezember durch ein Kennzeichenerkennungssystem geregelt. Im Zuge der Modernisierung hat die Gemeinde das bisherige Schranken- und Ticketsystem durch eine digitale Lösung ersetzt. Darüber informiert die Gemeinde in einer Mitteilung.