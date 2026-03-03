Parkgebühren in Rottenburg: Stadt kündigt Lockerung für Sonntage an

1 Parkscheinautomaten werden umprogrammiert. (Archivfoto) Foto: Daniel Begemann Nach dem Unmut, den Strafzettel für Besucher der Vesperkirche ausgelöst hatten, gibt die Stadt eine Lösung bekannt. Sie betrifft das Parken am Sonntag.







Dass die seit diesem Jahr in Rottenburg auch am Wochenende geltenden Parkgebühren bei manchem Autofahrer auf Unmut stoßen, hat sich im Februar während der Vesperkirche gezeigt. Besucher der Sozialaktion im evangelischen Gemeindezentrum in der Kirchgasse hatten Strafzettel bekommen, weil ihnen die seit diesem Jahr auch sonntags geltenden Parkgebühren nicht bewusst gewesen seien.