Parkgebühren in Rottenburg: Stadt kündigt Lockerung für Sonntage an
Parkscheinautomaten werden umprogrammiert. (Archivfoto) Foto: Daniel Begemann

Nach dem Unmut, den Strafzettel für Besucher der Vesperkirche ausgelöst hatten, gibt die Stadt eine Lösung bekannt. Sie betrifft das Parken am Sonntag.

Dass die seit diesem Jahr in Rottenburg auch am Wochenende geltenden Parkgebühren bei manchem Autofahrer auf Unmut stoßen, hat sich im Februar während der Vesperkirche gezeigt. Besucher der Sozialaktion im evangelischen Gemeindezentrum in der Kirchgasse hatten Strafzettel bekommen, weil ihnen die seit diesem Jahr auch sonntags geltenden Parkgebühren nicht bewusst gewesen seien.

 

Die Stadtverwaltung hatte im Nachklang des öffentlich gewordenen Unmuts reagiert und angekündigt, es werde nach einer Lösung für die sonntäglichen Kirchgänger gesucht.

So sieht die Sonntagslösung aus

Jetzt gibt das Rathaus die ausgearbeitete Sonntagslösung bekannt. Birgit Reinke, Amtsleiterin Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement, teilt unserer Redaktion mit: „Wie bereits angekündigt, soll es mit Rücksicht auf die Kirchgänger eine Lösung geben. Diese sieht so aus, dass der Bereich bei der evangelischen Kirche und der Morizkirche von der sonntäglichen Gebühr ausgenommen wird. Die Parkscheinautomaten werden jetzt entsprechend umprogrammiert und die Beschilderung wird angepasst. Beides ist bereits beauftragt und in der Umsetzung.“

 