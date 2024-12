Parkende Fahrzeuge touchiert: 80.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Balingen

1 Zu einem Unfall ist es am Sonntagabend in der Stingstraße in Balingen gekommen. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall in Balingen am Sonntagabend prallte ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes gegen ein parkenden Sprinter. Niemand wurde verletzt.









Ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Stingstraße in Balingen entstanden. Ein 24-Jähriger war dort kurz vor 20 Uhr mit einem Mercedes CLS AMG unterwegs, als er gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand parkenden Sprinter prallte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen ein davorstehendes Iveco geschoben.