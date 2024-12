Parken in Wolfach: Gemeinderat bekommt viele Anregungen

Parken in Wolfach

1 In der Mitte ihrer technischen Lebensdauer, aber unkomfortabel: Die Parkscheinautomaten in Wolfach. Eine vergleichsweise günstige Option zur Modernisierung wäre eine Bezahl-Option per Smartphone Foto: Lupfer

Das Büro Fichtner Water & Transportation stellte dem Rat seine Bestandsaufnahme vor, samt erster Anregungen – vom App-Parken bis zu Stellplätzen im Schlosshof.









680 Stellplätze, 13 Parkautomaten – und ein Strauß an Möglichkeiten und Fragen: Zum Einstieg in die Erstellung eines Verkehrskonzepts für Wolfachs Innenstadt präsentierten Zoe Winkler und Florian Krentel vom Freiburger Büro Fichtner Water & Transportation dem Rat am Mittwoch ihre Bestandsaufnahme und lieferten Anregungen, wie das Angebot erweitert und modernisiert werden könnte.