Viele, zu viele, die in VS leben, studieren oder arbeiten, wollen nur das eine: einen Parkplatz. Doch was tun, wenn das Angebot der Nachfrage hinterher stottert. Mehr Knöllchen, Ausbau von Mitfahr-Apps oder Sondertarife für Anwohner und Studenten in den Parkhäusern? Wir starten dann mal unsere Ideen-Tour.