Parken in St. Georgen: Verwaltung zieht Zwischenbilanz zu sanierter Tiefgarage

Komplett saniert, mit neuer Technik und neuem Erscheinungsbild ausgestattet ist das Parkhaus Stadtmitte in St. Georgen seit Mai 2025. Doch wie wird das Angebot eigentlich angekommen?
Wenn es ums Parken geht, kochen die Emotionen in St. Georgen schnell hoch: Seien es Gebühren, die nun seit ihrer Sanierung in der Tiefgarage unter dem Marktplatz zu bezahlen sind, Parkzeitbeschränkungen in den Straßen rund um die Innenstadt, an die sich teilweise auch Anwohner halten müssen, oder das begrenzte Angebot von Stellplätzen, auf denen ohne zeitliche Beschränkung geparkt werden kann – die Liste der Kritikpunkt erscheint teils lang.