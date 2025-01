Parken in St. Georgen: Gebühren, Zeitbeschränkungen und Kontrollen – das gilt künftig

1 Beim Parken in der Innenstadt ändert sich im Mai einiges. Für das neue Konzept gab der Gemeinderat nun grünes Licht. Foto: Helen Moser

Beim Parken in der St. Georgener Innenstadt bricht eine neue Zeitrechnung an. Gebührenpflichtige Stellplätze in der Tiefgarage Stadtmitte und scharfe Kontrollen im Umfeld – dafür stimmte der Gemeinderat. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.









Link kopiert



Der 10. Mai wird ein Stichtag für das Parken in der St. Georgener Innenstadt sein. Denn an diesem Tag soll die Tiefgarage Stadtmitte unter dem Marktplatz nach ihrer Sanierung wieder öffnen. Das wirkt sich auf das Parken in der Umgebung aus. Es gelten neue Regeln und Gebühren. „Wer in die Stadt fährt, wird sich daran gewöhnen müssen“, kündigte Bürgermeister Michael Rieger schon einmal an.