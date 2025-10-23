Parken in St. Georgen: Anwohner in zwei Bereichen dürfen nun auf Besserung hoffen

Schon bevor das neue Parkkonzept für St. Georgen in Kraft trat, hagelte es Kritik – auch von Anwohnern. Nun will der Gemeinderat ihnen entgegenkommen. Das letzte Wort haben aber andere.
Dass das neue Parkkonzept für die St. Georgener Innenstadt noch einmal im Gemeinderat diskutiert werden soll, hatte Bürgermeister Michael Rieger schon angekündigt, bevor die Regeln überhaupt in Kraft traten. Denn schon damals hatten Anwohner etwas gegen die neuen Parkdauerbeschränkungen vor ihrer Haustür einzuwenden gehabt.