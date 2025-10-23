Parken in St. Georgen: Anwohner in zwei Bereichen dürfen nun auf Besserung hoffen

Schon bevor das neue Parkkonzept für St. Georgen in Kraft trat, hagelte es Kritik – auch von Anwohnern. Nun will der Gemeinderat ihnen entgegenkommen. Das letzte Wort haben aber andere.

Dass das neue Parkkonzept für die St. Georgener Innenstadt noch einmal im Gemeinderat diskutiert werden soll, hatte Bürgermeister Michael Rieger schon angekündigt, bevor die Regeln überhaupt in Kraft traten. Denn schon damals hatten Anwohner etwas gegen die neuen Parkdauerbeschränkungen vor ihrer Haustür einzuwenden gehabt.

Nun war es so weit – am Mittwochabend stand der Punkt „Sachstandsbetrachtung und Anpassung des Parkraummanagements“ auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Allerdings ging es, was die Evaluation des und Veränderungen am Parkkonzept anging, erst einmal nur um einen Teilaspekt – nämlich um das Anwohnerparken in der unteren Gewerbehallestraße und am Bärenplatz. Philipp Strumberger, Leiter des Sachgebiets Sicherheit und Ordnung in der Stadtverwaltung, informierte die Räte über zwei zentrale Forderungen, die im Rathaus eingingen.

Was die Anwohner fordern

Sie sind auch in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat dargestellt: Demnach wünschen sich Anwohner im Bereich Bärenplatz Parkausweise, mit denen sie ihre Autos in der Roßbergstraße abstellen können. Wer in der Roßbergstraße wohnt, hat bereits seit Einführung der neuen Parkraumbewirtschaftung die Möglichkeit, einen solchen Anwohnerparkausweis zu beantragen.

Auch in der Friedrichstraße gibt es bereits Parkausweise für Anwohner. Foto: Helen Moser

„Kostenfreies, unbegrenztes Parken ist in der Schramberger Straße ab der Abzweigung Bühlstraße oder in der Bühlstraße möglich“, schildert die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage ihre Sicht.

Auch in der unteren Gewerbehallestraße fordern Anwohner Parkausweise, „da die Parkplatzsuche im Alltag nicht praktikabel sei“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Seit der Einführung der neuen Regeln ist die Parkdauer in diesem Bereich auf eine Stunde begrenzt.

Für Kurzzeitparker soll Platz bleiben

Aus dem Rathaus informiert man dazu: „Alle Häuser in der unteren Gewerbehallestraße verfügen über Garagen, allerdings die Mehrzahl über keine Stellplätze.“

Beate Rodgers (CDU) wollte wissen, um wie viele Anwohnerparkausweise es in der unteren Gewerbehallestraße denn gehe. Nach seiner Kenntnis habe die Straße 13 Anwohner, schilderte Strumberger. Maximal werde pro Haushalt ein Parkausweis ausgegeben – immerhin soll in der Straße Platz für Kurzzeitparker bleiben. Ganz konkret, warf ein Anwohner der unteren Gewerbehallestraße aus dem Zuschauerraum ein, gehe es um sechs Parkausweise für den Bereich.

Landratsamt entscheidet letztlich

Der Gemeinderat sprach sich schließlich ohne große Debatte für die Anwohnerparkausweise aus. Allerdings hat das Gremium in der Sache nicht das letzte Wort. „Wir als Gemeinde können dafür nur den Antrag stellen“, betonte Strumberger. Zuständig für das Ausstellen der Parkausweise sei das Landratsamt.

Ausschlaggebend für die Entscheidung ist Strumberger zufolge, ob für die jeweiligen Bereiche ein „erheblicher Parkdruck“ prognostiziert werde. Damit bleibt es für die Anwohner am Bärenplatz und in der unteren Gewerbehallestraße auch nach dem Votum des Gemeinderats noch spannend.

Noch etwas Zeit bis zur Evaluation

Ähnliches gilt für die Parkregeln insgesamt. Denn auch das gesamte Konzept soll noch einmal evaluiert werden – allerdings erst ein Jahr nach Inkrafttreten der Regeln, wie Bürgermeister Rieger sagte. Bis dahin werde man die Rückmeldungen, die aus der Bevölkerung kämen, sammeln. Mitte 2026 wolle man mit dem Thema dann noch einmal in den Gemeinderat kommen.

Die Tiefgarage unter dem Marktplatz steht derzeit nicht zur Verfügung. Foto: Helen Moser

Auch Oliver Freischlader (SPD) fand: Man müsse dem neuen System noch Zeit lassen. „Klar ist es ungewohnt für St. Georgen. Wir waren alle immer gewohnt, dass man überall einfach parken kann.“ Doch dass das nach der Tiefgaragensanierung nicht mehr möglich sein würde, hatte die Stadtverwaltung bereits frühzeitig kommuniziert – immerhin zielt das Parkkonzept darauf ab, Autofahrer in die kostenpflichtige Tiefgarage zu locken.

Bei Tiefgaragennutzung noch Luft nach oben

Auch deren Belegung solle man dann in die Evaluation miteinbeziehen, fand deshalb Karola Erchinger (Freie Wähler). Bislang sei da „noch viel Luft nach oben“, sagte Stadtkämmerin Blanka Amann angesichts von 7300 Euro an Parkgebühren, wobei Dauermieter in diesen Betrag noch nicht eingerechnet seien.

Bürgermeister Rieger zeigte sich optimistisch, dass die Auslastung des Parkhauses mit dem nahenden Winter steigen werde. Ab Anfang November soll die Tiefgarage wieder geöffnet sein – derzeit ist es wegen Arbeiten zur Mängelbeseitigung gesperrt.

Das Parkkonzept im Überblick

Tiefgarage

50 Cent kostet jede angefangene halbe Stunde in der Marktplatz-Tiefgarage. Günstiger ist der Abendtarif, der ab 18 Uhr gilt: Dann kostet jede begonnene volle Stunde 50 Cent. Wer innerhalb eines Tages lange im Parkhaus Stadtmitte parkt, zahlt höchstens acht Euro. Dieser Tageshöchstsatz wird auch bei Verlust des Tickets fällig.

Gelbe Zone

Im direkten Umfeld des Marktplatzes – in der oberen Gewerbehallestraße, der oberen Gerwigstraße sowie in Abschnitten der Bahnhof- und Hauptstraße – darf nur noch eine halbe Stunde lang geparkt werden. Das Parken mit Parkscheibe ist jedoch kostenlos. Die Beschränkung der Parkzeit gilt montags bis samstags zwischen 7 und 18 Uhr.

Grüne Zone

Noch immer innenstadtnah, doch schon etwas weiter vom Bereich rund um den Marktplatz entfernt ist die grüne Zone. Hier darf montags bis samstags zwischen 7 und 18 Uhr mit Parkscheibe bis zu 60 Minuten lang geparkt werden – und das ebenfalls kostenlos. Für Anwohner der Roßberg- und Friedrichstraße gibt es bereits die Möglichkeit, Anwohnerparkausweise zu erhalten.

Blaue Zone

Weiter außerhalb befindet sich die Zone, in der zeitlich unbegrenzt kostenlos geparkt werden darf. Sie umfasst unter anderem den Parkplatz in der Museumsstraße, jenen auf dem Roßberg und den im Schmiedegrund.