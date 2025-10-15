Parken in Rottweil: Wird mit zweierlei Maß gemessen?

Über scheinbar unterschiedliche Regeln fürs Parken in Rottweil macht sich unser Leser Heinz Heckele seine Gedanken.
Seit kurzem ist in der Oberndorfer Straße in Rottweil kein kostenloses Parken mehr möglich. Auf eine Länge von circa 50 Metern konnten bisher die Anwohner parken, und diese Strecke war Tag und Nacht von deren Fahrzeugen belegt. Da steht nun ein Parkscheinautomat und seither wird hier nahezu überhaupt nicht mehr geparkt. Ein Parkverbotsschild wäre die preiswertere Lösung gewesen, wenn man schon die Fahrzeuge der Anwohner loswerden wollte.