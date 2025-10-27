Parken in Rottweil: Kann die Stadt von Tuttlingen lernen?

Bei den Parkgebühren steht es in Rottweil nicht zum Besten, findet unser Leser Alexander Schreijäg. Er schlägt vor, sich nach guten Vorbildern umzuschauen.
Wenn Herr Sailer (FDP) festgestellt haben will, dass das neue Parkhaus am verkaufsoffenen Sonntag rappelvoll gewesen sein soll, war dies eine Momentaufnahme. Am Nachmittag waren es nur noch knapp über 100 Fahrzeuge, was sich mit der Bemerkung vom 20. Oktober „Bummeln, shoppen – und kostenlos parken“ deckt (riesige Menschentrauben am Morgen, nachmittags doch geringer).