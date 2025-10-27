Parken in Rottweil: Kann die Stadt von Tuttlingen lernen?

Bei den Parkgebühren steht es in Rottweil nicht zum Besten, findet unser Leser Alexander Schreijäg. Er schlägt vor, sich nach guten Vorbildern umzuschauen.

Wenn Herr Sailer (FDP) festgestellt haben will, dass das neue Parkhaus am verkaufsoffenen Sonntag rappelvoll gewesen sein soll, war dies eine Momentaufnahme. Am Nachmittag waren es nur noch knapp über 100 Fahrzeuge, was sich mit der Bemerkung vom 20. Oktober „Bummeln, shoppen – und kostenlos parken“ deckt (riesige Menschentrauben am Morgen, nachmittags doch geringer).

Und der Rückstau an der Marxstraße hatte kaum was mit der Ausfahrt aus Zentrum Süd zu tun. Durch die Umleitung des Innenstadtverkehrs über die Lorenz-Bock- und Kaiserstraße kam es an der Ampel AOK/Polizei zu dem ungewohnten Rückstau, der zeitweise bis in die Lorenz-Bock-Straße reichte. Und das auch am Nachmittag.

Für 20 Cent parken?

Und es war weiterhin festzustellen, dass viele Autofahrer, auch aus benachbarten Kreisen, zum Beispiel rund um die Justizgebäude, keinen Parkschein hatten. Lag wohl daran, dass in ihren Orten am Samstagnachmittag und Sonntag keine Parkgebühren anfallen.

Einen diesbezüglichen Hinweis im Rottweiler Schilderwald suchte sicher niemand. Übrigens, man kann auch zum Beispiel für 20 Cent (gleich zwölf Minuten) parken, um geschwind ein Brot zu kaufen oder seine Medikamente in der Apotheke zu holen.

Tuttlingen als Vorbild

Wenn ich auch kein Freund des Parkhauses Zentrum Süd bin, zumindest in dieser Ausführung mit der hässlichen, rückseitigen käfigartigen Lattenkonstruktion und acht Parkebenen, habe ich doch einen Vorschlag, das üppige Parkplatzangebot besser zu nutzen.

Für die vielen Beschäftigten rund um das Parkhaus wäre ein akzeptabler Monatstarif nach dem Vorbild Parkhaus Stadthalle Tuttlingen interessant. Die Stadtverwaltung könnte eine bestimmte Anzahl Parkplätze für Dauerparker in den Ebenen F bis H reservieren. So kostet in Tuttlingen der Tarif Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr 29 Euro, der Kompletttarif Standard 24/7 38 Euro, im Vergleich zu den unverschämten 70 Euro in Rottweil fast wie Weihnachten.

Aufgepasst! Seit 27. Oktober ist in Rottweil Winter, es werden einige Parkplätze wegen möglicher Schneeräumarbeiten bis 29. März 2026 verschwinden.

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.