Parken in Oberndorf: Parkhaus Wettestraße – trotz neuem Betreiber immer noch kostenlos?

Die neue Parkhaussatzung beschlossen und einen Betreiber ausgewählt hat der Oberndorfer Gemeinderat bereits. Laut Schild im Parkhaus Wettestraße ist das Parken aber weiterhin kostenlos.

Seit September 2025 durfte im Oberndorfer Parkhaus Wettestraße aufgrund eines Wechsels des Vertragspartners kostenlos geparkt werden. „Bis voraussichtlich März“, hieß es. Ende März hat der Gemeinderat dann eine neue Parkhaussatzung beschlossen, die am 1. April in Kraft getreten ist. Ein Schild im Parkhaus weist jedoch immer noch aus, dass das Parken kostenlos ist. Ein Versehen? Verwirrung um die Parkgebühren gab es schließlich im Januar schon einmal.

Die letzte Änderung der Parkhaussatzung war im April 2022 erfolgt. Kurz darauf beschloss der Gemeinderat auch die Einführung eines Monatstickets. Das soll auch mit dem neuen Bewirtschaftungssystem so fortgeführt werden.

Die Autoamten stehen – kann hier weiterhin kostenlos geparkt werden? Foto: Kübler

Von April 2022 bis September 2025 war das Parkhaus von der Peter Park System GmbH mittels eines schrankenlosen, kamerabasierten Systems bewirtschaftet worden. Rund 19 000 Euro an Parkgebühren hatte die Stadt 2024 eingenommen.

Die Stadt entschied sich für einen neuen Vertragspartner, die Firma Arivo, nachdem „Peter Park“ ankündigte, der Verwaltung keine Daten zur Verfolgung von Parkverstößen mehr zur Verfügung zu stellen. Stattdessen sollte der Mobility Hub Parkservice diese Aufgabe übernehmen und die Stadt zu 40 Prozent an den Brutto-Vertragsstrafen beteiligen.

Bei der Anpassung der Parkhaussatzung Ende März ging es nun nicht um eine Änderung der Gebühren, sondern unter anderem um eine neue Darstellung. Das Parken zwischen 7 und 19 Uhr bleibt bei bis zu 120 Minuten weiterhin gebührenfrei. Über 120 Minuten kostet das Parken 50 Cent für jede angefangene halbe Stunde.

Der Tageshöchstsatz liegt bei zehn Euro. Nachts, von 19 bis 7 Uhr, gilt ebenso wie sonn- und feiertags eine Pauschale von einem Euro. Ein Monatsticket kostet 50 Euro.

Starttermin für neuen Betreiber noch unklar

Auch das Verbot zum Befahren des Parkhauses mit E-Scootern und Fahrrädern wurde in die Satzung aufgenommen – ebenso wie der Hinweis, dass die Parkgebühren am Automaten mit EC-Karte vor der Ausfahrt zu entrichten sind, oder alternativ über eine App online entrichtet werden können.

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Und was gilt nun? „Das Parken ist aktuell noch kostenlos“, bestätigt die städtische Pressesprecherin Jasmin Rapp auf Nachfrage. Auf die Frage, wann der Betreiber – ebenfalls mit einem schrankenlosen System – an den Start geht, heißt es, der konkrete Termin hänge aktuell an den noch offenen Restarbeiten – insbesondere auch an der Beschilderung.

„Sobald alles startklar ist, werden wir natürlich rechtzeitig informieren und die Details zum Thema Parken noch einmal ausführlich kommunizieren“, versichert die Stadt.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Thema Parken in der Wettestraße für Irritationen sorgt. Im Januar meldeten sich Leser bei unserer Redaktion, die sich über den abgebauten Kassenautomaten wunderten, auf den gleichzeitig immer noch über Schilder im Treppenhaus hingewiesen wurde. Auf die Hinweise hatte die Stadt schnell reagiert und die Parkautomat-Schilder durch solche ersetzt, die klar machten: „Das Parken im Parkhaus ist momentan kostenlos“.