Parken in Oberndorf: Parkhaus Wettestraße – trotz neuem Betreiber immer noch kostenlos?

Die neue Parkhaussatzung beschlossen und einen Betreiber ausgewählt hat der Oberndorfer Gemeinderat bereits. Laut Schild im Parkhaus Wettestraße ist das Parken aber weiterhin kostenlos.
Seit September 2025 durfte im Oberndorfer Parkhaus Wettestraße aufgrund eines Wechsels des Vertragspartners kostenlos geparkt werden. „Bis voraussichtlich März“, hieß es. Ende März hat der Gemeinderat dann eine neue Parkhaussatzung beschlossen, die am 1. April in Kraft getreten ist. Ein Schild im Parkhaus weist jedoch immer noch aus, dass das Parken kostenlos ist. Ein Versehen? Verwirrung um die Parkgebühren gab es schließlich im Januar schon einmal.