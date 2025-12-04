Parken in Oberndorf: Parkhaus Wettestraße bekommt neuen Betreiber

Nach der Kündigung des bisherigen Vertrags setzt Oberndorf künftig auf die Arivo GmbH aus Graz. Das Parksystem in der Wettestraße soll den Betrieb effizient sichern.
In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stand die weitere Bewirtschaftung des Parkhauses Wettestraße auf der Tagesordnung. Hintergrund ist die Kündigung des bisherigen Vertrags mit der Firma Peter Park System GmbH, die seit April 2022 das schrankenlose, kamerabasierte Parksystem betrieben hatte. Grund für die Kündigung war, dass die Firma Peter Park keine Daten mehr zur Ahndung von Falschparkern durch die Stadt bereitstellen konnte. Die Nachverfolgung von Parkverstößen sollte künftig privatrechtlich über die Mobility Hub Parkservice GmbH erfolgen.