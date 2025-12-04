Parken in Oberndorf: Parkhaus Wettestraße bekommt neuen Betreiber

Nach der Kündigung des bisherigen Vertrags setzt Oberndorf künftig auf die Arivo GmbH aus Graz. Das Parksystem in der Wettestraße soll den Betrieb effizient sichern.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stand die weitere Bewirtschaftung des Parkhauses Wettestraße auf der Tagesordnung. Hintergrund ist die Kündigung des bisherigen Vertrags mit der Firma Peter Park System GmbH, die seit April 2022 das schrankenlose, kamerabasierte Parksystem betrieben hatte. Grund für die Kündigung war, dass die Firma Peter Park keine Daten mehr zur Ahndung von Falschparkern durch die Stadt bereitstellen konnte. Die Nachverfolgung von Parkverstößen sollte künftig privatrechtlich über die Mobility Hub Parkservice GmbH erfolgen.

Die Verwaltung legte dem Gemeinderat vor, das Parkhaus weiterhin mit einem schrankenlosen Parksystem zu betreiben und als neuen Partner die Firma Arivo GmbH aus Graz beauftragen. Das neue System umfasst weiterhin Kameras zur Kennzeichenerkennung sowie künftig nur noch bargeldlose Kassenautomaten.

Die meisten benutzen die Karte

Finanziell beläuft sich die Anschaffung der notwendigen Hard- und Software auf 28 445 Euro netto. Die bisher im Parkhaus installierte Hardware kann vom neuen Partner nicht übernommen werden. Die Stadt kann die alte Hardware für 10 000 Euro zurückverkaufen, die Kosten für Abbau und Rückversand trägt sie selbst.

Alternativen wie eine Bewirtschaftung über Schranken, Parkscheiben oder reine App-Lösungen wurden geprüft. Diese Varianten würden jedoch höhere Personalkosten verursachen, eine weniger flexible Kontrolle zur Folge haben und die Einnahmen aus dem Parkhaus voraussichtlich deutlich reduzieren.

Ein Blick auf die bisherigen Einnahmen zeigt, dass 2024 insgesamt 19 182 Euro eingenommen wurden, davon 73 Prozent per Kartenzahlung, 14 Prozent bar und fast 13 Prozent über die Park-App.