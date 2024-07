1 Über die Sommerferien ist die vor drei Jahren eingeweihte Tiefgarage gesperrt. Foto: Thomas Fritsch

Parken in Nagold ist ein Dauerbrenner. Vor allem samstags stößt der Parkraum regelmäßig an seine Grenzen. Nun steht die Sperrung einer neu gebauten Tiefgarage an – und das für mehrere Wochen.









Link kopiert



Sechs Wochen kann die Komplettsperrung andauern. Das teilte am Freitag die Stadt Nagold mit. Nur gut, dass die Ferienzeit ansteht. In den Sommerwochen ist auch in Nagold der Parkplatzdruck nicht so groß.