Parken in Nagold: Blumenkübel vor der Postfiliale sind für die SPD ein Ärgernis

1 Mitglieder der SPD-Fraktion begutachten den Verkehr vor der Nagolder Postfiliale (von links): Anna Ohnweiler, Marina Ederle, Daniela Steinrode, Udo Vollmer, Dorit Adar, die Leiterin des Kuzu Marktes Resmiye Kuzu, Wolfgang Henne und Daniel Steinrode. Foto: Daniela Steinrode

Nagolds SPD will die Parkplatzsituation an der Postfiliale im Kuzu Markt verbessern. Nach einer Vor-Ort-Besichtigung folgte ein Antrag an den Gemeinderat.









Briefe verschicken, Pakte versenden und abholen oder Briefmarken für Postkarten kaufen – all dies sind wichtige Dienstleistungen der Post. Auch in einer zunehmend digitalisierten Zeit spielen sie eine wichtige Rolle und lassen sich nicht ersetzen. Die Schließung der Filiale der Deutschen Post in Nagold im vergangenen Jahr bedeutete einen großen Einschnitt in diesem Bereich.