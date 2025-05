Die Gemeinde Loßburg regelt die Parkraumbewirtschaftung neu – am Freibad und Zauberland sowie entlang der Schömberger Straße.

Ein neues Parkraumbewirtschaftungssystem wird in Loßburg ab Montag, 19. Mai, auf dem Parkplatz am Freibad und Zauberland eingeführt. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Mit der Installation von modernen Parkscheinautomaten und der gleichzeitigen Erweiterung des Parkplatzes reagiere die Gemeinde auf den gestiegenen Besucherandrang, insbesondere während der Sommermonate, heißt es weiter in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Lesen Sie auch

Die Maßnahme verfolge zwei Ziele: Zum einen solle durch die Zusatzflächen die angespannte Parksituation vor allem an Wochenenden entschärft werden. Zum anderen ermögliche die geregelte Parkraumbewirtschaftung eine bessere Steuerung der Parkplatznutzung. Bewirtschaftet werde in den beiden gekennzeichneten Parkzonen am Freibad beziehungsweise Zauberland sowie entlang der Schömberger Straße.

Bequem über Parkster-App

Die beiden neuen Parkscheinautomaten sind laut der Gemeindeverwaltung benutzerfreundlich gestaltet und ermöglichen die Bezahlung mit Münzgeld, EC- oder Kreditkarte. Darüber hinaus kann der Parkvorgang bequem über das Smartphone – über die Parkster-App – abgewickelt werden.

Der Tagestarif beträgt vier Euro. Besucher des Freibads erhalten einen Euro rückerstattet, wenn sie den Abriss ihres Parkscheins beziehungsweise ihren digitalen Parkschein an der Freibadkasse vorlegen.

Die Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung wurden in enger Abstimmung mit dem Förderverein Loßburger Bäder getroffen, heißt es weiter. Der Verein habe sich aktiv in den Entscheidungsprozess eingebracht, um eine ausgewogene Lösung im Sinne aller Badegäste zu finden.