Parken in Hechingen: Ordnungsdienst soll Knöllchen auch sonntags verteilen

1 Nicht nur die Behindertenparkplätze am Obertorplatz sorgten im Hechinger Gemeinderat für Diskussionsstoff. Foto: Roth

Am Obertorplatz in der Hechinger Stadtmitte wird laut Bürgermeister Philipp Hahn „vogelwild geparkt“ – und das vor allem sonn- und feiertags. Das könnte nun den ein oder anderen Verkehrssünder teuer zu stehen kommen.









Dass das Thema Verkehr in der Innenstadt die Gemüter in Hechingen erhitzt, wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich. Ausgangspunkt der Debatte war der bloße Hinweis von Bürgermeister Philipp Hahn, dass zurzeit in den Abendstunden sowie an Sonn- und Feiertagen rund um den Obertorplatz „vogelwild“ geparkt werde. Diese Beobachtung habe er am vergangenen Sonntag selbst gemacht, wie Hahn unter dem Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben“ verdeutlichte.