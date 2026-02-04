Parken in Hechingen: Knöllchen-Flut auf dem Firstplatz

Auch wenn man rekordverdächtige zehn Stunden parken darf, sollte man nicht vergessen, die auf dem Kiesplatz verlangte Parkscheibe auszulegen.
Sollten einige Leserinnen und Leser den Artikel über Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn und dessen zweite Kandidatur teilweise missverstanden haben? Das täte uns leid. Denn in einem Abschnitt, als es um die Oberstadt ging, haben wir vermeldet, dass auf dem städtischen Firstparkplatz auch längerfristig bis zu zehn Stunden geparkt werden darf. Allerdings braucht es dort, wie an den Einfahrten annonciert, eine Parkscheibe.