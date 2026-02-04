Parken in Hechingen: Knöllchen-Flut auf dem Firstplatz

Auch wenn man rekordverdächtige zehn Stunden parken darf, sollte man nicht vergessen, die auf dem Kiesplatz verlangte Parkscheibe auszulegen.

Sollten einige Leserinnen und Leser den Artikel über Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn und dessen zweite Kandidatur teilweise missverstanden haben? Das täte uns leid. Denn in einem Abschnitt, als es um die Oberstadt ging, haben wir vermeldet, dass auf dem städtischen Firstparkplatz auch längerfristig bis zu zehn Stunden geparkt werden darf. Allerdings braucht es dort, wie an den Einfahrten annonciert, eine Parkscheibe.​

Knöllchen-Alarm in der Oberstadt!​ Eben das haben just am Montag etliche Autofahrerinnen und Autofahrer nicht getan. Das kann ja mal vorkommen, sagt sich so leicht. Vor allem dann, wenn es einem selbst auch schon passiert ist, und man reichlich angespannt zum Wagen zurückgekehrt ist, weil es einem erst nach Stunden eingefallen ist. Großes Aufatmen, wenn keine Grüße vom Ordnungsamt zu finden waren.​

Nicht an die Parkscheibe gedacht beziehungsweise gar nicht gewusst, dass eine fällig ist, haben zu Beginn dieser Woche auffallend viele Menschen, die ihren fahrbaren Untersatz auf dem auch als Kiesplatz bekannten Areal abstellen. Denn gut ein Dutzend Autos, vielleicht sogar mehr, hatten einen für die Besitzerinnen und Besitzer sehr ärgerlichen Zettel unter dem Scheibenwischer geklemmt: Knöllchen-Alarm in der Oberstadt!​

Parken auf dafür ausgewiesenen Flächen ohne Parkscheibe, das kostet inzwischen 20 Euro Strafgebühr. Über den Ärger, den man wegen dieser Zahlung hat, dürfte man beim nächsten Mal auf dem Firstplatz immerhin an die Scheibe denken. Die Knöllchen-Tarife müssen offenkundig kräftig erhöht worden sein. Es ist noch nicht lange her, da musste die fehlende Parkscheibe mit der Überweisung von 10 Euro beglichen werden. Zumindest galt dieser Tarif auf dem Obertorplatz im Umfeld der HZ-Geschäftsstelle.​

Parken in der Hechinger Oberstadt ist an sich kein Problem. Durch die meist zweistündige Parkdauer gibt es immer wieder Wechsel auf den Stellplätzen. (Am Obertorplatz darf man nur eine Stunde!) Wer allerdings deutlich länger einen Stellplatz braucht, der hat eigentlich nur den Firstparkplatz zur Verfügung (oder den oben am Highway, der aber fast immer vollgestellt ist). Denn die Zollernstraße, bis zur Neugestaltung unbegrenzte Parkzone, ist jetzt maximal zwei Stunden zu benutzen. Während der Sperrung der Zollernstraße hat die Stadt den First von maximal zwei auf die seither gültigen zehn Stunden erhöht.​

Ewig lange keine Kontrollen?​

Am First hat sich, so versucht eine Knöllchen-Betroffene zu erklären, offenbar die Erkenntnis durchgesetzt, dass die zehn Stunden ja eine kleine Ewigkeit bedeuten – und man sich deshalb die Parkscheibe sparen könne. Originalzitat: „Ich hab‘ da nie eine Scheibe ausgelegt, und es gab nie einen Strafzettel.“​

Dieser Beitrag soll eine Erinnerungshilfe sein. Besonders gilt diese mittwochs, wenn Wochenmarkt auf dem Obertor- und der Firstplatz heiß begehrt ist.​