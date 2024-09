Parken in Furtwangen

1 Die „Grüne Taste“ auf dem Parkscheinautomat erlaubt kurzzeitiges Gratis-Parken in Furtwangen: nun 60 statt bislang 30 Minuten. Foto: Stefan Heimpel

Wegen Sperrung und fehlender Plätze: Das kostenfreie Parken wird vorübergehend verlängert. Der Bürgermeister darf die Gebühren in Sonderfällen ändern. Sein Vorschlag ging manchem Gemeinderat aber deutlich zu weit.









Im Hinblick auf die Einschränkungen durch die fehlenden Parkplätze in der Wilhelmstraße hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, dass in Sonderfällen Bürgermeister Josef Herdner die Parkgebühren für eine befristete Zeit in Absprache mit dem Gemeinderat ändern kann.