Parken in Freudenstadt wird teurer: Soziale Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke

Wetter in Freudenstadt Nach mildem Januar: Skifans dürfen noch auf Schnee hoffen

Der Januar 2025 in Freudenstadt war – gemessen am Monatsmittel früherer Jahrzehnte – erneut zu warm. Zumindest an Neujahr lag etwas Schnee, wie auch an weiteren zwölf Tagen. Für Wintersport hat es aber nur an der Schwarzwaldhochstraße gereicht.